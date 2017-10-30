В Киеве автомобиль провалился под асфальт - ФОТО

Об сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как отмечается, авто лежит на повороте с ул. Уманской к дому на Чоколовском бул., 42а.

"Чудесное" начало отопительного сезона продолжается. Вымыло асфальт и авто провалилось", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия установлены флажки и никакие работы не проводятся. Кром того, на месте работают спасатели ГСЧС.

Напомним, как сообщает ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе город Киева произошла автомобильная авария. Тройное столкновение произошло около офиса "Сбербанка" на улице Борщаговская 195. Один из водителей на "Митсубиси" не сумел вовремя затормозить и влетел в иномарку, которая стояла прямо за поворотом.