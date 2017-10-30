15:50 30.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100177674:labazovych

В Киеве автомобиль провалился под асфальт - ФОТО

Сегодня днем, 30 октября, в столице на улице Уманской автомобиль неожиданно провалился под асфальт. На этот раз в результате инцидента пострадавших нет.

В Киеве автомобиль провалился под асфальт - ФОТО

Об сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как отмечается, авто лежит на повороте с ул. Уманской к дому на Чоколовском бул., 42а.

"Чудесное" начало отопительного сезона продолжается. Вымыло асфальт и авто провалилось", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия установлены флажки и никакие работы не проводятся. Кром того, на месте работают спасатели ГСЧС.

Напомним, как сообщает ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе город  Киева произошла автомобильная авария. Тройное столкновение произошло около офиса "Сбербанка" на улице Борщаговская 195. Один из водителей на "Митсубиси" не сумел вовремя затормозить и влетел в иномарку, которая стояла прямо за поворотом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив