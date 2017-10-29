В Киеве прорвало теплотрассу, Кардачи "дымят", машины - "плывут" - ФОТО, ВИДЕО

Инцидент произошел на улице Ушинского в район Караваевых дач возле входа на радиорынок. Как сообщают очевидцы, на месте прорыва образовалась большая яма.

Из-за аварии в домах нет ни горячей воды, ни отопления. Также, поплыли машины и пешеходы. Улицу заполонил пар, - рассказывают люди в социальной сети.

Ликвидация масштабного прорыва продолжается уже не менее часа. Вместе с тем улицу с большим напором начало заливать кипятком, нет возможности перейти дорогу через пешеходный переход. Сейчас коммунальные службы пытаются откачать воду из ямы.

Часть улицы Ушинского перекрыта. Машины пропускают по одной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на углу улиц Ямской и Лабораторной в понедельник, 23 октября прорвало трубу теплотрассы.