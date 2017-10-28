В столице отметили 73-ю годовщину освобождения Украины

Известно, что участие в данном событии принял глава украинского государства Петр Порошенко. Глава страны вместе с остальными почтил память погибших минутой молчания. Во время церемонии глава страны вместе с героями АТО, а также вместе с ветеранами Второй мировой войны возложил к могиле неизвестного солдата цветы.

Как известно - 28 октября отмечают 73-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков. Дата эта посвящена конечному изгнанию немецких войск в ходе Второй мировой войны.

Как сообщал УРА-Информ, в августе П. Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня украинского флага.