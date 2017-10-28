17:39 28.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве состоялся "конопляный марш свободы" - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня, 28 октября, в украинской столице прошла очередная акция сторонников легализации медицинского каннабиса "Марш несвободы". В частности, немноголюдный сбор состоялся возле здания Кабинета Министров Украины, в котором приняли участие по меньшей мере 150 человек.

В Киеве состоялся

Согласно информации украинских СМИ, участники марша требовали отменить уголовную ответственность за хранение незначительного количества конопли без цели сбыта. Таким образом, активисты считают это ненормальной ситуацией и просят заменить уголовную ответственность на административную (штраф).

Еще одным требованием было к украинскому правительство утвердить порядок использования каннабиса для научных целей согласно ст. 20 Закона Украины о наркотических средствах. По мнению всех этих людей, это позволит наконец начать научные исследования каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств.

Добавим, что сам правопорядок в Киеве охраняли около 10 полицейских.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", местный житель Кировоградской области организовал у себя на дому лабораторию по производств наркотиков.


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