17:39 28.10.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100177528:labazovych
В Киеве состоялся "конопляный марш свободы" - ФОТО, ВИДЕО
Сегодня, 28 октября, в украинской столице прошла очередная акция сторонников легализации медицинского каннабиса "Марш несвободы". В частности, немноголюдный сбор состоялся возле здания Кабинета Министров Украины, в котором приняли участие по меньшей мере 150 человек.
Согласно информации украинских СМИ, участники марша требовали отменить уголовную ответственность за хранение незначительного количества конопли без цели сбыта. Таким образом, активисты считают это ненормальной ситуацией и просят заменить уголовную ответственность на административную (штраф).
Еще одным требованием было к украинскому правительство утвердить порядок использования каннабиса для научных целей согласно ст. 20 Закона Украины о наркотических средствах. По мнению всех этих людей, это позволит наконец начать научные исследования каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств.
Добавим, что сам правопорядок в Киеве охраняли около 10 полицейских.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", местный житель Кировоградской области организовал у себя на дому лабораторию по производств наркотиков.