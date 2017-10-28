Полиция задержала в киевском ночном клубе 17 человек с наркотиками - ФОТО

По предварительной информации, развлекательное заведение начало работу в июле текущего года. За это время в районную полицию поступали жалобы от жителей близлежащих домов. Люди жаловались, что посетителями клуба являются преимущественно несовершеннолетние и студенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, также предполагали, что в заведении могут продавать наркотики.

Во время проверки таких обращений правоохранители задокументировали пять фактов хранения наркотических средств у посетителей заведения. По словам задержанных, наркотики они покупали у незнакомцев на территории клуба.

Задержанные после освидетельствования доставлены в Шевченковское управление полиции для проведения процессуальных действий.

Как сообщает ГУ НП в Киеве, у 20-летней девушки-бармена обнаружены и изъяты расфасованные прозрачные пакетики с веществом, похожим на наркотическое. А у задержанного 30-летнего мужчины полиция изъяла вещества, внешне похожие на наркотики, галлюциногенные грибы, электронные весы, 40 тыс. грн, восемь банковских карточек и автомобиль "BMW".

Полицейские установили также среди посетителей 11 малолетних и передали их родителям. В отношении родителей составлены административные протоколы за злостное невыполнение родительских обязанностей по ст. 184 КУоАП.

В сообщении полиции также указано, что сотрудники военного комиссариата обнаружили 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Их доставили в пункт сбора призывников Киева.

В ходе обыска дополнительно зафиксировано, что развлекательное заведение функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии. В помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы.

По результатам проверки сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столичном клубе "Гадкий Койот" произошел конфликт с дракой и ножевым ранением. Тут подрались бывший АТОшник и сторонник сепаратистов. В результате инцидента был ранен полицейский.