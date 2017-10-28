На Саксаганского появился новый мурал

Данный мурал носит название "Исчезающий кашалот". Такая информация была распространена Art United Us. Согласно сообщению – возник новый мурал на столичной улице Саксаганского 147/5 под названием "Исчезающий кашалот". Авторы его - художники Nevercrew (Swaziland) – также указано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. жители Днепра нарисовали рекордно крупный мурал. Его длина составила 500 метров. Данный мурал стал финальным этапом устроенного в городе фестиваля искусств. Над его созданием работали художники, приехавшие на фестиваль из разных уголков Украины.