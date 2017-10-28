09:42 28.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100177510:mysnichenko

На Саксаганского появился новый мурал

На столичной улице Саксаганского недавно был создан новый мурал.

На Саксаганского появился новый мурал

Данный мурал носит название "Исчезающий кашалот". Такая информация была распространена Art United Us. Согласно сообщению – возник новый мурал на столичной улице Саксаганского 147/5 под названием "Исчезающий кашалот". Авторы его - художники Nevercrew (Swaziland) – также указано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. жители Днепра нарисовали рекордно крупный мурал. Его длина составила 500 метров. Данный мурал стал финальным этапом устроенного в городе фестиваля искусств. Над его созданием работали художники, приехавшие на фестиваль из разных уголков Украины.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив