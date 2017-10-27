В центре Киева произошел пожар

По информации спасателей, огонь вспыхнул в трехэтажном заброшенном здании на улице Эспланадной. Общая площадь пожара составляла 120 кв. метров.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как стало известно, пламя успело распространиться на второй и третий этаж, также загорелась кровля. В 3:23 пожар был локализован, а в 3:55 – ликвидирован.

Во время тушения пожара спасатели на втором этаже обнаружили тело погибшего мужчины, – сообщили в ведомстве.

На месте пожара работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.

В данное время причины возгорания устанавливаются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на Борщаговке горит здание аптеки. Возгорание произошло около пяти часов вечера четверга, 14 сентября, на улице Леся Курбаса. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.