В Киеве на Подоле женщина камнем убила своего знакомого - ФОТО

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в гараже лежит человек в бессознательном состоянии.

Полицейские установили, что накануне мужчина употреблял алкоголь в гараже со своей знакомой. У них возник конфликт, и женщина ударила его камнем по голове, после чего убежала.

Пострадавшего увидел уборщик территории, о чем сообщил в полицию. По предварительному диагнозу врачей, мужчина скончался от кровопотери. Тело направлено на экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Неподалеку от места преступления правоохранители нашли злоумышленницу, которая во время допроса призналась в совершенном преступлении. Задержанной оказалась 39-летняя местная жительница.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурантке объявлено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки рассекретили некоторые документы по убийству президента Джона Кеннеди в 1963 году. На сайте Национальных архивов США в пятницу, 27 октября, впервые опубликованы около трех тысяч документов. Как пояснили в Белом доме, сейчас на сайте можно увидит 2891 документа.