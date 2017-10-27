15:26 27.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные копы нашли женщину, которая оставила своего малыша на вокзале - ФОТО

В Киеве женщина оставила девятимесячного ребенка возле метро "Вокзальная" и пошла распивать алкогольные напитки. Сколько времени ребенок пробыл осенью на холодных ступеньках сотрудники полиции затруднялись ответить. 

Столичные копы нашли женщину, которая оставила своего малыша на вокзале - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции на своей странице в Facebook.

Отметим, что прохожие, как только заметили малыша на улице, сразу же отнесли его в отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский". Тажке встречные люди рассказали, что на вокзале они обращали внимание на женщину по простой причине. Первое, то что в одной руке она держала ребенка, второе - она держала бутылку пива во второй руке. 

"25-летняя мать вела себя неадекватно", - подчеркнули прохожие.

Так, когда очевидцы проходили мимо возле входа в метро второй раз уже обнаружили брошенного ребенка. "Женщину нашли через два часа. Оказалось, что она приехала из Херсонской области и ребенок мешал ей "тусить", - подчеркнули в полиции.

В данный момент горе-мать общается со следователями и сотрудниками ювенальной превенции. Мальчиком занимаются врачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской лесополосе нашли мать с грудным ребенком, которые жили недалеко от завода пищевых кислот.


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