Столичные копы нашли женщину, которая оставила своего малыша на вокзале - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции на своей странице в Facebook.

Отметим, что прохожие, как только заметили малыша на улице, сразу же отнесли его в отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский". Тажке встречные люди рассказали, что на вокзале они обращали внимание на женщину по простой причине. Первое, то что в одной руке она держала ребенка, второе - она держала бутылку пива во второй руке.

"25-летняя мать вела себя неадекватно", - подчеркнули прохожие.

Так, когда очевидцы проходили мимо возле входа в метро второй раз уже обнаружили брошенного ребенка. "Женщину нашли через два часа. Оказалось, что она приехала из Херсонской области и ребенок мешал ей "тусить", - подчеркнули в полиции.

В данный момент горе-мать общается со следователями и сотрудниками ювенальной превенции. Мальчиком занимаются врачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской лесополосе нашли мать с грудным ребенком, которые жили недалеко от завода пищевых кислот.