Киевлянин похитил яйца с птицефермы

Так, с птицефермы было украдено продукции примерно на миллион гривен. Такие данные распространили в ГУ Нацполиции Киевщины. Оказалось, что 40-летний мужчина по поддельным документам вывез в птицефермы яйца – на собственном авто.

Работники же Барышевского полицейского отделения быстро разыскали авто похитителя, который по поддельным накладным вывез куриные яйца. Автомобиль человека был обнаружен на одной из столичных улиц. Мужчина сказал, что авто принадлежит ему, и его наняли неизвестные с целью доставки груза.

Как сообщал УРА-Информ, Украина наращивает объемы производства яиц.