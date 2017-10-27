Генпрокуратура разоблачила в столице схему хищения на 30 миллионов гривен

Так, украинская Генпрокуратура вместе с работниками СБУ разоблачила схему хищения средств, а также уклонения от налогов рядом предприятий. Данные распространили в ГПУ.

Как стало известно, группа лиц в период 2016-2017 гг. на территории столицы и Киевской области приобрели либо создали ряд субъектов предпринимательской деятельности – ради прикрытия своей незаконной деятельности, что заключается в финансово-хозяйственных операциях по переводу в наличные безналичных средств.

Как сообщал УРА-Информ, на Николаевщине сотрудники СБУ разоблачили конвертцентр с оборотом примерно в 200 миллионов гривен.