Что делают кресты к центре Киева, - ФОТО

Интернет-юзеры жестко раскритиковали кресты, которые начали обсуждать безвкусицу и пугающий вид искусвенной инсталляции. Другие, наоборот поддрежали подобный перформанс, так как он, по их мнению, прекрасно подходит к празднику Хеллоуина и ничего страшного в этом нет. Это современный праздник, который после принятия христианства праздновался как "Вечер перед Днем всех святых".

Об этом кладбище высказались и несколько журналистов, в том числе и Мустафа Найем. После шквала критики в соцсетях, ресторан убрал инсталляцию.