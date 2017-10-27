16:49 27.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Что делают кресты к центре Киева, - ФОТО

В украинской столице разместили импровизированное кладбище напротив синагоги. Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Что делают кресты к центре Киева, - ФОТО

Интернет-юзеры жестко раскритиковали кресты, которые начали обсуждать безвкусицу и пугающий вид искусвенной инсталляции. Другие, наоборот поддрежали подобный перформанс, так как он, по их мнению, прекрасно подходит к празднику Хеллоуина и ничего страшного в этом нет. Это современный праздник, который после принятия христианства праздновался как "Вечер перед Днем всех святых".

Об этом кладбище высказались и несколько журналистов, в том числе и Мустафа Найем. После шквала критики в соцсетях, ресторан убрал инсталляцию.


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