В столице задержаны злоумышленники, которые шантажировали застройщиков

Так, псевдоактивисты за непрепятствование работе застройщиков требовали денег. К примеру, у одного застройщика требовали 200 тысяч долларов – за то, что ему не будут мешать заниматься своей деятельностью. Эта сумма в итоге псевдоактивистами была получена.

Группа граждан называла себя членами общественной организации, которая отстаивала интересы горожан. Они выбирали себе строящийся объект и проводили там свои акции протеста. И чтобы акции протеста не продолжались – эти люди требовали от застройщика денег.

Как сообщал УРА-Информ, чиновник Черниговщины попался на взятке в 50 тысяч гривен.