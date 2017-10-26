12:58 26.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице сын пытался утопить мать в унитазе - ФОТО

В Голосеевском районе Киева между пьяным сыном и матерью произошел конфликт, в результате чего завязалась драка. Женщина нанесла ножевые ранения сыну, а тот чуть ли не утопил ее в унитазе.

В столице сын пытался утопить мать в унитазе - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции города.

По словам столичных правоохранителей, 27-летнего мужчину с ножевыми ранениями госпитализировали. 

"В разгар ссоры сын начал бить мать, которая готовила еду, затолкал женщину в туалет и начал ее топить", - отметили сотрудники полиции. Так, чтобы остаться в живых, женщина нанесла сыну два ножевых ранения в живот. После этого киевлянка позвонила в скорую помощь.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Женщину правоохранители направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести травм. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве сотрудники полиции задержали иностранца, которы ножом ранил местного жителя. 


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