В столице сын пытался утопить мать в унитазе - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции города.

По словам столичных правоохранителей, 27-летнего мужчину с ножевыми ранениями госпитализировали.

"В разгар ссоры сын начал бить мать, которая готовила еду, затолкал женщину в туалет и начал ее топить", - отметили сотрудники полиции. Так, чтобы остаться в живых, женщина нанесла сыну два ножевых ранения в живот. После этого киевлянка позвонила в скорую помощь.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Женщину правоохранители направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести травм.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве сотрудники полиции задержали иностранца, которы ножом ранил местного жителя.