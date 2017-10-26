20:59 26.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве "заминировали" два здания районного суда

Столичная полиция проверяет информацию о заминировании двух зданий Печерского районного суда.

В Киеве

Сообщение о минировании поступило в четверг, 26 октября. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, сейчас проводится проверка, а также эвакуация людей из зданий.

На место уже прибыли взрывотехники.

Напомним, неизвестный в ночь на четверг, 26 октября, сообщил о минировании поезда Киев-Львов. Полиция получили сигнал около полуночи. Неизвестный сообщал о взрывчатке в поезде, который находился на железнодорожном вокзале столицы. Спасатели эвакуировали 530 пассажиров.

Как сообщал УРА-Информ, после проверки взрывных устройств или веществ спасатели не обнаружили не нашли. Во втором часу ночи поезд был оправлен во Львов. По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины.


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