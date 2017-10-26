В Киеве тестируют бесконтактную оплату проезда в трамваях

Как отмечается, в данный момент тестируется оборудование бесконтактной системой оплаты семи станций линии. Таким образом, услугами проекта в тестовом режиме ежедневно пользуется около 200 пассажиров.

В ведомстве также отмечают, что современная электронная система оплаты проезда позволит с помощью банковской карты с приложением PayPass передвигаться во всех видах транспорта быстро и просто. К слову, данная система даст возможность оценить фактический оборот средств, количество льготников и понять картину загруженности маршрутов, отметили на сайте Киевской горгосадминистрации.

Примечательно, такая же система установлена на фуникулере. Кроме того, она действует на 12 станциях скоростного трамвая Борщаговской линии.

"В дальнейших планах Киевпастранса - реализовать возможность оплаты проезда банковской картой с бесконтактным приложением PayPass в городской электричке", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", польская компания Pesa планирует наладить производство трамваев в Киеве. Они пообещали что откроют свой завод в Киеве - сначала крупноузловой сборки, а в планах - запуск полного цикла производства. При этом Кличко напомнил, что Киев сейчас покупает 40 трамваев этой фирмы и еще семь львовских трамваев Электрон.