В Киеве Porsche протаранил четыре авто, есть пострадавшие - ФОТО

Отмечаться, что водитель автомобиля Porsche не справился с управлением. Сначала автомобиль врезался в прицеп фуры, потом в автомобиль Skoda и в микроавтобус Renault.

От удара Renault перевернулся, а Porsche развернуло. Машины получили сильные механические повреждения.

К месту аварии прибыла скорая помощь, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сейчас на месте происшествия работает патрульная полиция.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Таллине в среду, 25 октября, в служебную машину премьер-министра Эстонии Юри Ратаса врезался автомобиль. На момент аварии сам глава правительства находился в машине. К счастью ни он, ни кто другой в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.