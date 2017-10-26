18:20 26.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве Porsche протаранил четыре авто, есть пострадавшие - ФОТО

На Столичном шоссе в Киеве произошло ДТП, в котором разбились четыре машины. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В Киеве Porsche протаранил четыре авто, есть пострадавшие - ФОТО

Отмечаться, что водитель автомобиля Porsche не справился с управлением. Сначала автомобиль врезался в прицеп фуры, потом в автомобиль Skoda и в микроавтобус Renault.

От удара Renault перевернулся, а Porsche развернуло. Машины получили сильные механические повреждения.

К месту аварии прибыла скорая помощь, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сейчас на месте происшествия работает патрульная полиция.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Таллине в среду, 25 октября, в служебную машину премьер-министра Эстонии Юри Ратаса врезался автомобиль. На момент аварии сам глава правительства находился в машине. К счастью ни он, ни кто другой в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.


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