Суд отпустил под домашний арест трех подозреваемых в погроме Святошинского суда

Как сообщает пресс-служба суда, после рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения относительно гражданина Чепелянского к нему применен домашний арест с десяти часов вечера до семи часов утра. Вместе с тем к гражданину Живодеру применена мера пресечения в виде домашнего ареста с девяти часов вечера до семи часов утра.

Третьим подозреваемым является гражданин Туренко. К нему суд также применил домашний арест, - пояснили в пресс-службе суда, добавив, что рассмотрение ходатайств об аресте еще трех задержанных продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сторонники Коханивского разгромили зал суда и построили баррикады. Утром стало известно о разблокировке помещения спецназом и задержаниях.