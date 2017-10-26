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Суд отпустил под домашний арест трех подозреваемых в погроме Святошинского суда

Шевченковский районный суд города Киева в четверг, 29 октября, отпустил под домашний арест трех активистов, которые устроили погром в столичном Святошинского районного суда.

Суд отпустил под домашний арест трех подозреваемых в погроме Святошинского суда

Как сообщает пресс-служба суда, после рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения относительно гражданина Чепелянского к нему применен домашний арест с десяти часов вечера до семи часов утра. Вместе с тем к гражданину Живодеру применена мера пресечения в виде домашнего ареста с девяти часов вечера до семи часов утра.

Третьим подозреваемым является гражданин Туренко. К нему суд также применил домашний арест, - пояснили в пресс-службе суда, добавив, что рассмотрение ходатайств об аресте еще трех задержанных продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сторонники Коханивского разгромили зал суда и построили баррикады. Утром стало известно о разблокировке помещения спецназом и задержаниях.


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