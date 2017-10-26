Столичная полиция искала мину в поезде Киев-Львов

Полиция получили сигнал около полуночи. Неизвестный сообщал о взрывчатке в поезде, который находился на железнодорожном вокзале столицы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, спасатели эвакуировали 530 пассажиров, который ждал отправления. На место незамедлительно прибыли полицейские, взрывотехническая служба и кинологи. Эвакуация помещений и прилегающей территории вокзала не проводилась.

Вместе с тем, после проверки взрывных устройств или веществ спасатели не обнаружили не нашли. Во втором часу ночи поезд был оправлен во Львов.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины.

Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 октября также искали мину в здании столичного вокзала. Сотрудники Национальной полиции не обнаружили опасных предметов на центральном железнодорожном вокзале в Киеве.