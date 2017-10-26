07:27 26.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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СБУ квалифицировала взрыв в Киеве как теракт - ФОТО

Следствие по взрыву, который прогремел в среду вечером, 25 октября, возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, передано Службе безопасности Украины.

СБУ квалифицировала взрыв в Киеве как теракт - ФОТО

Происшествие квалифицируется, как "террористический акт". Об этом в четверг утром, 26 октября, на своей страничке в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Вместе с тем в Министерстве внутренних дел сообщили, что в результате теракта в Соломенском районе пострадали пять человек. При этом, один из них погиб. Среди раненных народный депутат Игорь Мосийчук, а погиб его охранник, 30-летний сотрудник полиции полка особого назначения.

Полиция открыла уголовное дело Уголовного кодекса Украины Террористический акт. При этом местные жители утверждают, что пострадал один житель близлежащего дома. Он сейчас находится в больнице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду поздно вечером, 25 октября, прогремел врыв. В результате инцидента пострадал народный депутат Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук. Как сообщает пресс-служба народного депутата, взрыв прогремел возле здания телеканала "Эспрессо", расположенного на улице Адама Мицкевича. В момент взрыва Мосийчук выходил из здания.


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