От полученных ранений погиб еще один пострадавший во время взрыва в Киеве - ФОТО

От тяжелых ранений скончались двое полицейских - Руслан Кушнир - охранник Игоря Мосийчука и 36-летний Михаил Мормель, капитан полиции, который жил в соседнем подъезде. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

По его словам, Виталия Бала успешно прооперировали, он, слава Богу, жив. Вместе с тем политик призвал следствие установить заказчиков и исполнителей этого преступления.

Позже эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По его словам, во время теракта подтверждена гибель двух человек. Второй, мужчина 1981 года рождения.

При этом еще один советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что мощность взрыва в Киеве составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте. В жилых домах вокруг выбиты стекла. Сейчас на месте работают специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативная группа.

Одна из версий следствия, в числе прочих - действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста, - пояснил политик.

Напомним, взрыв произошел вчера вечером после 22 часов под зданием телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича. По предварительной информации, был взорван мотоцикл, который припарковали неподалеку от выхода из телеканала.

Как сообщал УРА-Информ, по факту событий открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Теракт.