Мосийчук уверен, что заказчики покушения на него сидят в Москве - ВИДЕО

Его состояние удовлетворительной, операцию он перенес успешно. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Сейчас политика перевели в реанимацию и он уже пришел в себя. Об этом в четверг утром, 26 октября, сообщила пресс-служба политика.

Вместе с тем Мосийчук уже передал для публикации свое заявление, в котором утверждает, что заказчики покушения на него находятся в России, а исполнители в Киеве. По его словам, он не исключает, что российская агентура - в патриотической среде.

Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине, − подчеркнул пострадавший депутат, добавив, что он жив остался только благодаря погибшему охраннику Руслану и выразил соболезнования его семье.

О своем состоянии Мосийчук сообщил, что у него "поражена правая сторона".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пострадавший от взрыва, который прогремел в среду вечером, 25 октября, в Соломенском районе столицы политоло Виталий Бала находится в очень тяжелом состоянии.

Ему сейчас делают операцию в больнице. У него повреждены легкие, печень, внутренние органы. В результате инцидента также пострадал народный депутат Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук. При этом погиб его охранник и случайный прохожий.