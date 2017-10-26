Киеву грозит экологическая катастрофа

На улице Георгия Кирпы, 2-б застройщик затопил канализационный коллектор. В результате работа канализационной системы столицы нарушена, а коммунальщики уже четвертые сутки пытается не допустить экологическую катастрофу.

Замглавы инженера управления канализации Киева Андрей Кобзарь сообщил, что затопление угрожает привокзальному почтамту и другим зданий и сооружений, рядом стоящими с вокзалом.

Сотрудники "Киевводоканала" с помощью спецтехники смогли локализировать угрозу, однако это временный эффект/, необходимо решать проблему комплексно, подчеркнул Кобзарь.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в 2018 году в Киеве пройдет Международная конференция по изменению климата.