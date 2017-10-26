16:42 26.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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300 миллионов гривен арестовано на счетах столичных таможен

НАБУ занимается расследованием занижения таможенной стоимости ведомств.

300 миллионов гривен арестовано на счетах столичных таможен

Так, Национальное антикоррупционное бюро сумело добиться ареста примерно 300 миллионов гривен, которые находятся на счетах столичной таможни и Киевской городской таможни Госфискальной службы. Такие данные распространили украинские СМИ.

Известно, что эти средства были арестованы в рамках проводимого НАБУ расследования. Расследование проводилось по поводу вероятного злоупотребления чиновниками подразделений ГФС своим служебным положением. Следователи подозревают чиновников в занижении таможенной стоимости товаров.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину из Литвы нелегально ввезли мобильные телефоны, уклонившись от таможенных платежей.


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