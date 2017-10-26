300 миллионов гривен арестовано на счетах столичных таможен

Так, Национальное антикоррупционное бюро сумело добиться ареста примерно 300 миллионов гривен, которые находятся на счетах столичной таможни и Киевской городской таможни Госфискальной службы. Такие данные распространили украинские СМИ.

Известно, что эти средства были арестованы в рамках проводимого НАБУ расследования. Расследование проводилось по поводу вероятного злоупотребления чиновниками подразделений ГФС своим служебным положением. Следователи подозревают чиновников в занижении таможенной стоимости товаров.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину из Литвы нелегально ввезли мобильные телефоны, уклонившись от таможенных платежей.