00:30 25.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице задержан наркодилер

Задержанный в столице наркодилер ранее уже привлекался к ответственности.

В столице задержан наркодилер

Так, в столице на сбыте кокаина поймали наркодилера, которого также и раньше привлекали к ответственности за продажу наркотиков - в Испании. Про это речь идет в сообщении прокуратуры города. Оказалось, что полицейские поймали 36-летнего мужчину во время сбыта им кокаина.

Его ранее за подобные преступления привлекали к ответственности как в Украине, так и в Испании. Злоумышленник был задержан в рамках второго этапа закупки кокаина массой примерно восемь грамм – на сумму 7500 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, жительница Днепропетровщины хранила у себя в доме марихуану.

 


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