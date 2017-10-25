В столице задержан наркодилер

Так, в столице на сбыте кокаина поймали наркодилера, которого также и раньше привлекали к ответственности за продажу наркотиков - в Испании. Про это речь идет в сообщении прокуратуры города. Оказалось, что полицейские поймали 36-летнего мужчину во время сбыта им кокаина.

Его ранее за подобные преступления привлекали к ответственности как в Украине, так и в Испании. Злоумышленник был задержан в рамках второго этапа закупки кокаина массой примерно восемь грамм – на сумму 7500 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, жительница Днепропетровщины хранила у себя в доме марихуану.