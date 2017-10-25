В столице без тепла остаются пять медучреждений

При этом еще пять таких заведений города сейчас остаются без тепла. Об этом данные распространил замглавы КГГА Николай Поворозник. Согласно его словам – подключение к отоплению учреждений сферы охраны здоровья стартовало девятого октября 2017 г. – по распоряжению горадминистрации. И прежде всего к отоплению подключены детские больницы и роддомы.

Но все еще без отопления остаются пять медучреждений, где пациентов вовсе нет или они там бывают исключительно днем – добавил Поворозник.

Как сообщал УРА-Информ, в здании Кабмина к 25-му октября все еще не было включено отопление.