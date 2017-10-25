09:39 25.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В одном из районов столицы зафиксирован случай бешенства

В Деснянском районе Киева специалисты обнаружили бешенство у животного. В частности, это случилось после того, когда за помощью обратился гражданин, на подворье которого забежала лиса.

В одном из районов столицы зафиксирован случай бешенства

Об этом в сообщил руководитель столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Как отмечается, дикий зверь напал на домашнего кота и сильно его покусал. Впоследствии гражданин заметил изменения в поведении свого кота, в частности, агрессию, отказ от еды и прочее. Хозяин изолировал кота, посадив его в клетку. При попытке накормить животное кота укусил хозяина.

"Позже кот погиб", - говорится в сообщении.

По результатам исследования ветеринары подтвердили, что животное было больно бешенством. В настоящее время вакцинированы две собаки и семь кошек.

Специалисты Госпродпотребслужбы направили письмо в Киевский городской совет для введения карантина по бешенству в Деснянском районе города.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Киевского городского совета обратятся в Верховную Раду Украины с предложением внести изменения в закон о Национальной полиции. За создание зоополиции выступили 77 столичных чиновников.


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