В Киеве прогремел взрыв, ранен Мосийчук

В результате инцидента пострадал народный депутат Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук. Как сообщает пресс-служба политика, взрыв прогремел возле здания телеканала "Эспрессо", расположенного на улице Адама Мицкевича. В момент взрыва Мосийчук выходил из здания. Он был направленным и депутат получил ранения, сейчас его везут в больницу.

В пресс-службе называют произошедшее покушением на народного депутата. Вместе с тем очевидцы сообщают, что взорвался мотоцикл, на котором прибыли двое мужчин, одним из которых был Мосийчук. При этом лдин из пострадавших тяжело ранен, второй - в немного лучшем состоянии. Позже стало известно, что второй пострадавший - политолог Виталий Бала.

Возле здания телеканала уже работают правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале сентября в результате взрыва в центре Киева в районе Бессарабской площади погиб доброволец Тимур Махаури.