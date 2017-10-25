В Киеве полицейская Toyota Prius наехала на пешехода

В результате аварии мужчина попал в больницу. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в Голосеевском районе.

Пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас полиция выясняет, находился ли пешеход на пешеходном переходе, а также какой сигнал светофора был при наезде.

Другой информации пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во Львове бывший городской голова Любомир Буняк попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Мельникова. В результате аварии пострадавших нет. По словам Буняка, за рулем его Citroen C4 в момент аварии находилась жена. При этом, по его словам, в его автомобиль врезалась другая машина, которая на значительной скорости перестраивалась с другой полосы.