07:59 25.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве полицейская Toyota Prius наехала на пешехода

Во вторник вечером, 24 октября, в Киеве патрульный автомобиль Toyota Prius наехал на пешехода.

В Киеве полицейская Toyota Prius наехала на пешехода

В результате аварии мужчина попал в больницу. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в Голосеевском районе.

Пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас полиция выясняет, находился ли пешеход на пешеходном переходе, а также какой сигнал светофора был при наезде.

Другой информации пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во Львове бывший городской голова Любомир Буняк попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Мельникова. В результате аварии пострадавших нет. По словам Буняка, за рулем его Citroen C4 в момент аварии находилась жена. При этом, по его словам, в его автомобиль врезалась другая машина, которая на значительной скорости перестраивалась с другой полосы.


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