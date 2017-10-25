В Киеве неизвестный обстрелял машины на парковке - ФОТО

Об этом говорится в сообщении местного сообщества на странице в Facebook.

Как отмечается, сотрудники полиции предупредили местных жителей района об инциденте.

"Будьте предельно осторожны, стреляли с верхних этажей, предположительно 7 парадное (6, 8 не исключают. Повреждены две машины (возможно и больше)", – говорится в сообщении правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители расследуют конфликт с стрельбой, который произошел на Николаевщине между силовиками. В итоге огнестрельное ранение получил боец 27-ми лет, который уже отправлен в больницу. Как оказалось, устроивший перестрелку человек был из другой военной части.