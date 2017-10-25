12:29 25.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестный обстрелял машины на парковке - ФОТО

Сегодня днем, 25 октября, в Оболонском районе столице на улице Тимошенко, 1 группа неизвестных людей устроили перестрелку с верхних этажей жилого дома. В результате происшествия повреждены автомобили на парковке.

В Киеве неизвестный обстрелял машины на парковке - ФОТО

Об этом говорится в сообщении местного сообщества на странице в Facebook.

Как отмечается, сотрудники полиции предупредили местных жителей района об инциденте.

"Будьте предельно осторожны, стреляли с верхних этажей, предположительно 7 парадное (6, 8 не исключают. Повреждены две машины (возможно и больше)", – говорится в сообщении правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители расследуют конфликт с стрельбой, который произошел на Николаевщине между силовиками. В итоге огнестрельное ранение получил боец 27-ми лет, который уже отправлен в больницу. Как оказалось, устроивший перестрелку человек был из другой военной части.


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