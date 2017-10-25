20:06 25.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Суд отправил Коханивского под домашний арест и обязали носить браслет

Святошинский районный суд города Киева в среду, 25 октября, избрал меру пресечения бывшему командиру батальона "ОУН" Николаю Коханивскому.

Суд отправил Коханивского под домашний арест и обязали носить браслет

Суд отправил задержанного под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронное средство контроля. Таким образом, следственный судья принял решение ходатайство адвокатов оставить без удовлетворения.

Подозреваем Коханивский должен до 20 декабря 2017 год находится под арестом по месту жительства.

Напомним, 21 октября полиция задержала бывшего командира ОУН Коханивского, который стрелял в человека.

Как сообщал УРА-Информ, судья Святошинского районного суда Киева освободила Николая Коханивского из-под стражи по истечению 72 часов. Кроме этого, судья отклонила ходатайство об отводе прокурора.

Вместе с тем, он должен сегодня явиться на продолжение судебного разбирательства.


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