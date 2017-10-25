12:59 25.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Киевщине загорелась детская спортивная школа - ФОТО

В поселке Згуровка Киевской области в здании районной детской юношеской спортивной школы вспыхнул масштабный пожар. Детей на момент возникновения пожара в школе не было.

На Киевщине загорелась детская спортивная школа - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

По информации спасателей, загорелась крыша и помещения второго этажа на площади 100 кв.м школы.

В результате пожара была разрушена крыша, перекрытия и частично стены второго этажа здания. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 36 человек личного состава и восемь единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал, детей во время возгорания в школе не было.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в селе Куриловка Хмельникского района Винницкой области во вторник, 24 октября, произошел пожар. К счастью, никто из школьников и сотрудников школы не пострадал. Спасателям удалось во время всех эвакуировать.


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