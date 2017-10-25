Дельфинарий "Немо" в Киеве окончательно закрыли

Киевский дельфинарий "Немо" прекратил свою работу. Последние шоу в дельфинарии завершились, 22 октября, а сейчас развлекательное заведение уже не работает.
Об этом свидетельствует сообщение на сайте дельфинария.
"Уважаемые друзья! Киевский дельфинарий "Немо" не работает. Приносим свои извинения за неудобства. С уважением, администрация", – говорится в сообщении.
Как сообщают пользователи соцсетей, с фасада здания также демонтирована вывеска дельфинария.
Напомним, дельфинарий Немо был открыт в 2009 году.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в аннексированном Крыму пограничники пресекли попытку транспортировки двух "краснокнижных" дельфинов без документов в соседнюю Россию. По словам пограничников, в рыбном порту Керчи задержан грузовой автомобиль марки Iveco.