Дельфинарий "Немо" в Киеве окончательно закрыли

Об этом свидетельствует сообщение на сайте дельфинария.

"Уважаемые друзья! Киевский дельфинарий "Немо" не работает. Приносим свои извинения за неудобства. С уважением, администрация", – говорится в сообщении.

Как сообщают пользователи соцсетей, с фасада здания также демонтирована вывеска дельфинария.

Напомним, дельфинарий Немо был открыт в 2009 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в аннексированном Крыму пограничники пресекли попытку транспортировки двух "краснокнижных" дельфинов без документов в соседнюю Россию. По словам пограничников, в рыбном порту Керчи задержан грузовой автомобиль марки Iveco.