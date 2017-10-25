15:00 25.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Дельфинарий "Немо" в Киеве окончательно закрыли

Киевский дельфинарий "Немо" прекратил свою работу. Последние шоу в дельфинарии завершились, 22 октября, а сейчас развлекательное заведение уже не работает.

Дельфинарий

Об этом свидетельствует сообщение на сайте дельфинария.

"Уважаемые друзья! Киевский дельфинарий "Немо" не работает. Приносим свои извинения за неудобства. С уважением, администрация", – говорится в сообщении.

Как сообщают пользователи соцсетей, с фасада здания также демонтирована вывеска дельфинария.

Напомним, дельфинарий Немо был открыт в 2009 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в аннексированном Крыму пограничники пресекли попытку транспортировки двух "краснокнижных" дельфинов без документов в соседнюю Россию. По словам пограничников, в рыбном порту Керчи задержан грузовой автомобиль марки Iveco.


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