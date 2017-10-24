Взрывчатку на столичном железнодорожном вокзале не нашли

В настоящее время вокзал в столице возобновил работу в обычном режиме. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на вокзале никого не было, там проводилась проверка.

Территорию вокзала уже проверили, сейчас он работает в штатном режиме, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве полиция проводила эвакуацию пассажиров центрального железнодорожного вокзала. Во вторник утром, 24 октября, неизвестный сообщил в администрацию вокзала об угрозе взрыва.

Сообщение поступило около семи часов утра и людей попросили покинуть здание вокзала или хотя бы выйти на платформы.