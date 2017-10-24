В столице родители бросили детей одних дома на двое суток

Такие данные распространила пресс-служба Нацполиции. Согласно данным – вызов про плачущих дома детей в квартире инспектора получили примерно в 15-ть часов. Полицейские отправились на ул. Бучмы. Там около дверей квартиры собралось немало соседей.

Они поведали, что дети плакали и вчера, однако поначалу на них не обратили внимания, но сегодня слышали, как ребенок звал маму. Стало очевидно, что дети – совсем одни. Вскоре замок на двери был сломан и дети освобождены.

Как сообщал УРА-Информ, похитительница ребенка в столице была отправлена под домашний арест.