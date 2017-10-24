В Киеве идет эвакуация с железнодорожного вокзала

Во вторник утром, 24 октября, неизвестный сообщил в администрацию вокзала об угрозе взрыва. Сообщение поступило около семи часов утра и сейчас людей просят покинуть здание вокзала или хотя бы выйти на платформы. В то же время поезда ходят по графику, - заверили в администрации.

В свою очередь Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили "минирование" вокзала. По данным ведомства, спасатели уже выехали и находятся там. Эвакуация проводится, вокзал закрыт на вход, - заявили спасатели, добавив, что там также работают сотрудники правоохранительных органов и проверяют информацию о "минировании".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 августа в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала Киева. Работников и посетителей эвакуировали, центральный вход закрыли, а пассажирам рекомендовали заходить в здание вокзала через подземный переход. Позже стало известно, что сообщение о минировании не подтвердилось.