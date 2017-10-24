Убытки от погрома в столичном Святошинском суд составляют более 500 тысяч гривен

По предварительным данным они составляют более 500 тысяч гривен. Как пояснил председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк, комментируя ситуацию, инцидент иначе как погромом назвать нельзя.

Прикрываясь лозунгами справедливости и законности люди, которые присутствовали в судебном заседаний как свободные слушатели, разгромили суд, уничтожили дорогостоящее имущество и оборудование. Они практически парализовали работу суда и ни на минуту не подумали о тех граждан, чьи дела должны слушаться в ближайшее время, - пояснил Холоднюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утром, 23 октября, сторонники Коханивского заблокировали зал судебных заседаний. Начальник столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что во время утренних беспорядков в суде Киева пострадали двое правоохранителей. Также во время разблокирования помещения пострадали трое журналистов.