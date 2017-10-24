Суд освободил Коханивского из-под стражи

Соответствующее решение было принято, поскольку истекло 72 часов, предусмотренных законом. За это время суд так и не избрал Коханивскому меру пресечения.

Вместе с тем шестерым участникам погрома в зале Святошинского райсуда Киева следователи Шевченковского управления полиции объявили о подозрении.

Как сообщает отдел коммуникации полиции города Киева сегодня утром во время разблокирования зала судебных заседаний в Святошинском райсуде правоохранители доставили в управление полиции 32 человека.

Однако за противоправные действия задержали всего пять человек. После установления личных данных и обстоятельств совершения правонарушений шестерым активным участникам объявили о подозрении в совершении Хулиганства, Умышленного уничтожения или повреждения имущества и вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины. В результате пятеро из них задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, – сказано в сообщении.

Напомним, 21 октября Николая Коханивского задержали правоохранители из-за конфликта с активистом Правого сектора Русланом Качмалой, который перерос в драку со стрельбой.

Накануне группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале Святошинского райсуда Киева, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения. Силовикам пришлось брать помещение штурмом.

Как сообщал УРА-Информ, участник погрома, который устроили в Святошинском районном суде города Киева сторонники лидера "Добровольческого движения "ОУН" Николая Коханивского, находился в розыске.

Полиция разыскивала его за ложное сообщение о минировании исправительной колонии.