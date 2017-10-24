Полиция открыла дело по факту разгрома в Святошинском суде

Производство открыто по статье о повреждении имущества. Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщил, накануне открытия сегодняшнее заседание суда по избранию меры пресечения руководителя добровольческого движения ОУН Николая Коханивского, заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Крищенко, сейчас в зале все спокойно.

Те лица, которые закрылись внутри, находятся там, с ними Коханивский. Полиция возле суда сделала невозможным вывести его и не дала ему сбежать из-под стражи.

Подозреваемый задержан на 72 часа и срок истекает только сегодня, - пояснил он, добавив, что сейчас открыто производство, но полиция еще документирует. Правовая оценка сопротивления действиям сотрудников полиции будет дана позже, - пояснил Крищенко

Вместе с тем, по его словам, зал Святошинского суда охраняет почти сотня полицейских, а в помещении на данный момент находятся до полусотни сторонников Коханивского и ситуация спокойная. Он отметил также, что ночь также прошла без происшествий и за медицинской помощью после вчерашних событий никто не обращался.

Напомним, полиция задержала бывшего комбата ОУН Коханивского, который стрелял в человека.

Как сообщал УРА-Информ, Святошинский районный суд города Киева, который в понедельник, 23 октября, рассматривал дело об избрании меры пресечения Коханивскому, во второй раз объявил перерыв в заседании. Судья перенес заседание на 24 октября.