НАПК внесло предписание Кличко

Оно касается нарушения требований законодательства по этическому поведению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Как пояснили в НАПК, предписание также внесено в отношении генерального директора Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города Михаила Наконечного.

В частности, Агентство установило, что гендиректор "Киевзеленбуда", являясь должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования статьи 36 закона Украины "О предотвращении коррупции". Он не передал принадлежащие ему предприятия и корпоративные права – ООО "Киевская свечная фабрика" - в управление другому лицу".

При этом Агентстве указали, что вступивший в должность 31 августа 2016 года чиновник должен был в течение 30 дней после назначения сделать это, однако не сделал, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

В связи с чем НАПК требует провести в отношении Наконечного служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении его к ответственности, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в очередной рад запретили продажу алкоголя в киосках. С 19 октября вступил в силу запрет, принятый накануне Киевской городской радой. Как сообщает депутат Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook, вступило в действие финальное решение Киеврады. Оно окончательно и бесповоротно ограничивает продажу алкоголя в МАФах столицы.