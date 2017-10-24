12:32 24.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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НАПК внесло предписание Кличко

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции во вторник, 24 октября, внесло предписание киевскому городскому голове Виталию Кличко.

НАПК внесло предписание Кличко

Оно касается нарушения требований законодательства по этическому поведению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Как пояснили в НАПК, предписание также внесено в отношении генерального директора Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города Михаила Наконечного.

В частности, Агентство установило, что гендиректор "Киевзеленбуда", являясь должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования статьи 36 закона Украины "О предотвращении коррупции". Он не передал принадлежащие ему предприятия и корпоративные права – ООО "Киевская свечная фабрика" - в управление другому лицу".

При этом Агентстве указали, что вступивший в должность 31 августа 2016 года чиновник должен был в течение 30 дней после назначения сделать это, однако не сделал, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

В связи с чем НАПК требует провести в отношении Наконечного служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении его к ответственности, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в очередной рад запретили продажу алкоголя в киосках. С 19 октября вступил в силу запрет, принятый накануне Киевской городской радой. Как сообщает депутат Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook, вступило в действие финальное решение Киеврады. Оно окончательно и бесповоротно ограничивает продажу алкоголя в МАФах столицы.


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