16:21 24.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко рассказал о росте финансирования образования

В столице было серьезно увеличено финансирование образования.

Кличко рассказал о росте финансирования образования

Кроме того – также наращивают финансирование воспитания наших детей. Это и выделенные средства школам и детсадикам, а также новые спортивные площадки и стадионы, и надбавки педагогам.

Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко – в процессе проведения заседания Совета по развитию регионов - под руководством президента Петра Порошенко. Кличко отметил, что следует инвестировать в будущее, в образование и воспитание детей. Это – деньги детсадам и школам, новые спортплощадки прочее – подчеркнул мэр.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко 25-го сентября подписал закон про образование в Украине.


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