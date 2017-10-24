Кличко рассказал о росте финансирования образования

Кроме того – также наращивают финансирование воспитания наших детей. Это и выделенные средства школам и детсадикам, а также новые спортивные площадки и стадионы, и надбавки педагогам.

Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко – в процессе проведения заседания Совета по развитию регионов - под руководством президента Петра Порошенко. Кличко отметил, что следует инвестировать в будущее, в образование и воспитание детей. Это – деньги детсадам и школам, новые спортплощадки прочее – подчеркнул мэр.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко 25-го сентября подписал закон про образование в Украине.