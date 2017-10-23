11:20 23.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице грузовик врезался в маршрутку: пострадали люди - ФОТО

В результате аварии в столице в больницу были доставлены три человека.

В столице грузовик врезался в маршрутку: пострадали люди - ФОТО

Кроме того, еще пятерым была оказана помощь прямо на месте. Выяснилось, что ДТП произошло на столичной Окружной дороге – в сторону Одесской площади – как раз перед Жулянским путепроводом. Известно, что в маршрутку врезался грузовик.

Как уточнили свидетели аварии – водитель маршрутки грузовое авто подрезал. Затем грузовик влетел в заднюю часть автобуса. По итогам этой аварии травмированы были сразу восьмеро.

Как сообщал УРА-Информ, сразу четыре авто столкнулись под Киевом утром 23-го октября. Люди по результатам этого столкновения на Брест-Литовском шоссе не пострадали.


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