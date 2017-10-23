В Киеве зима начнется не раньше 26 ноября, - климатологи

Это произойдет в городе не ранее 26-го ноября. Такие данные распространила Центральная геофизическая обсерватория. Согласно этим данным – 23-го октября в городе впервые осенью 2017 г. на метеостанции температура опустилась до -1,9 градусов. Это говорит о том, что завершен безморозный период, что продолжался с 21 апреля.

Климатологи отмечают, что наиболее короткий безморозный период был в городе в 1902 г. и 1945 г. – лишь 144 дня. Наиболее же длинный - 223 дня в 2008 г. и 2013 г. Зима же в городе стартует, когда температура установится на уровне ниже нуля.

Как сообщал УРА-Информ, штормовое предупреждение объявлено на Прикарпатье.