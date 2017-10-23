В Киеве вновь запрещена продажа алкоголя в МАФах

С 19 октября вступил в силу запрет, принятый накануне Киевской городской радой. Как сообщает депутат Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook, вступило в действие финальное решение Киеврады. Оно окончательно и бесповоротно ограничивает продажу алкоголя в МАФах столицы.

Своим решением местная власть исключила из разрешенного функционала МАФов пункт "продажа алкоголя". Единственными, где не урегулирован этот вопрос остались МАФы, где есть аренда земли. Это рынки и старая аренда под МАФы, которая еще не закончилась, но продлеваться Киеврадой она не будет, - пояснил политик, добавив, что в процентном соотношении таких случаев в общей массе около 10%.

Депутат также призвал киевлян сообщать о нарушителях.

Напомним, в сентябре Киеврада повторно запретил продажу алкоголя в МАФах.

Как сообщал УРА-Информ. в апреле 2016 года Киеврада уже принимала решение о запрете продажи алкоголя в МАФах. Однако, впоследствии, через суд, предприниматели добились его отмены.