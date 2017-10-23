В Киеве на пешеходном переходе иномарка сбила женщину - ФОТО

В результате аварии скорая помощь увезла пострадавшую в больницу. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошел на улице Васильковской.

Автомобиль Hyundai, по неизвестным пока причинам наехал на женщину. Подробности происшествия и состояние пострадавшей на данный момент неизвестны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером, 22 октября, иномарка сбила перехода-нарушителя. В результате аварии молодой человек получи многочисленные травмы.

Скорая помощь увезла его в больницу. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вадима Гетьмана. Тут водитель автомобиля Seat наехал на пешехода, который пытался перебежать дорогу в непредусмотренном для этого месте.