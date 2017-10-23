18:48 23.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Пожар возле аэропорта Борисполь ликвидировали

Возле аэропорта "Борисполь" в Киевской области ликвидировали пожар на несанкционированной свалке. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пожар возле аэропорта Борисполь ликвидировали

По словам сотрудников, к ликвидации пожара были привлечены 17 спасателей и шесть единиц техники.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит мусор на площади 600 кв. м.

Пожар был локализован в 10:05. В 15:00 его ликвидировали.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киевской области вблизи аэропорта "Борисполь" на несанкционированной свалке  произошел пожар. К месту проишествия была отправлена пожарно-спасательная часть города.

 


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