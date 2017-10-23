20:05 23.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Похитительницу ребенка в Киеве суд отправил под домашний арест

Оболонский районный суд города Киева в понедельник, 23 октября, отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемую в похищении ребенка из столичного садика.

Похитительницу ребенка в Киеве суд отправил под домашний арест

Под домашним арестом Даяна Шаль будет находится два месяца. Как пояснила следственный судья Елена Жежера, действия 20-ти летней девушки квалифицированы по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего.

Задержанной грозит ограничение свободы на срок до пять лет или лишение свободы на тот же срок. А пока суд обязал подозреваемую носить электронный браслет слежения.

Напомним, в пятницу вечером, 20 октября, неизвестный в столичном районе Оболонь похитил двухмесячного ребенка.

Как сообщал УРА-Информ, похитителями двухмесячного ребенка из детского сада в Киеве стала молодая семейная пара, которая несколько недель назад потеряла своего новорожденного ребенка.


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