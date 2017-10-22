02:00 22.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Святошинском районе изъято большое количество боеприпасов

Злоумышленник в столице сбывал боеприпасы, а также комплектующие к оружию.

В Святошинском районе изъято большое количество боеприпасов

Известно, что злоумышленник продавал в т.ч. доставленные из зоны АТО боеприпасы. Сотрудники СБУ вместе с Нацполицией провели изъятие в Святошинском районе немалого количества огнестрельного оружия, а также боеприпасов. Такие сведения недавно распространил пресс-центр СБУ.

Выяснилось, что правоохранители не так давно установили, что житель Киева организовал целый бизнес по продаже боеприпасов - под видом работы интернет-магазина по торговле военными аксессуарами. Мужчина продавал оружие клиентам со всей Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе боеприпасы были обнаружены возле мусорника.


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