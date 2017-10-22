В Киеве полиция задержала журналистку из Казахстана

Она находится в розыске Интерпола, а Киеве вместе с девятилетним сыном живут меньше года. Как сообщил адвокат задержанной Владислав Грищенко, его подзащитную задержали из-за того, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана.

Около шести часов вечера в квартире Жанар Ахмет выключили свет, а когда она вышла в коридор посмотреть, что произошло к ней подошли два человека в штатском. Они назвались сотрудниками украинской полиции, при этом документы не показали, - заявил Грищенко, добавив, что Ахмет потребовала вызвать полицию.

После того, как полицейские прибыли, люди в штатском исчезли. В свою очередь в полиции рассказали, что к ним поступила информация, что по этому адресу живет человек, который скрывается от правоохранительных органов Казахстана и находится в международном розыске. По какому делу и когда Жанара Ахмет была объявлена ​​в розыск они не сообщили, - пояснил адвокат, добавив, что Ахмет была вынуждена бежать в Украину из Казахстана в марте 2017 года. На родине против нее возбудили несколько дел, которые журналистка считает политически мотивированными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, журналистка российского телевизионного "Первого канала" Анна Курбатова будет в принудительном порядке выдворена из Украины.