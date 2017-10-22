В Киеве появится три тысячи новых камер видеонаблюдения

Почти три тысячи камер видеонаблюдения с распознаванием лица установят в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в учреждениях и общественных местах в Киеве уже установлены почти пять тыс. камер видеонаблюдения с распознаванием лица.
Вся информация с видеонаблюдения стекается и обрабатывается в городском дата-центре, и правоохранительные органы пользуются ею.
"Мы продолжим устанавливать видеокамеры – в ближайшее время появится еще почти три тыс. новых камер, которые будут работать на безопасность столицы", – добавил мэр.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранительные органы столицы должны будут срочно разобраться с ситуацией вокруг строительства на улице Ревуцкого АЗС. По словам Кличко – он считает подобную ситуацию с решением проблемы силовыми методами – недопустимой. Мэр уверен, что правоохранители должны срочно разобраться с проблемой и все выяснить.