06:00 22.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появится три тысячи новых камер видеонаблюдения

Почти три тысячи камер видеонаблюдения с распознаванием лица установят в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве появится три тысячи новых камер видеонаблюдения

По его словам, в учреждениях и общественных местах в Киеве уже установлены почти пять тыс. камер видеонаблюдения с распознаванием лица.

Вся информация с видеонаблюдения стекается и обрабатывается в городском дата-центре, и правоохранительные органы пользуются ею.

"Мы продолжим устанавливать видеокамеры – в ближайшее время появится еще почти три тыс. новых камер, которые будут работать на безопасность столицы", – добавил мэр.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранительные органы столицы должны будут срочно разобраться с ситуацией вокруг строительства на улице Ревуцкого АЗС. По словам Кличко – он считает подобную ситуацию с решением проблемы силовыми методами – недопустимой. Мэр уверен, что правоохранители должны срочно разобраться с проблемой и все выяснить.


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